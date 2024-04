Spitzenposten in der Gemeindeverwaltung Bekommt Alfter schon bald einen neuen Kämmerer?

Doch wer wird es? In der Sitzung des Personalausschusses an diesem Dienstag, 23. April, wird sich die Alfterer Politik mit der Personalie befassen – allerdings nicht öffentlich. Sodann steht das Thema auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 25. April (18 Uhr, Ratssaal). Für diese Sitzung steht der Kämmerer-Posten sowohl im öffentlichen als auch im nicht öffentlichen Teil auf der Tagesordnung. Sitzungsunterlagen zum öffentlichen Tagesordnungspunkt hat die Gemeindeverwaltung aber noch nicht veröffentlicht.