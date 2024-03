Gemeinde Alfter Rechtsexperte hält Abwahlbegehren gegen Bürgermeister für unzulässig

Alfter · Ist das Abwahlbegehren gegen Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher unzulässig? Die Gemeinde sieht das so, musste aber auf Beschluss des Rats eine externe Expertise dazu einholen. Die liegt nur vor und ist am Donnerstag Thema in der Ratssitzung.

18.03.2024 , 15:56 Uhr

Unter anderem Ende September hatte die Bürgerinitative, die die Abwahl von Alfters Bürgermeister fordert, zu einer Demo gegen die Grundsteuererhöhung aufgerufen. Foto: Christoph Meurer

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge