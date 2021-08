Autobetrügerbande aus dem Vorgebirge : Haftstrafen für den Handel mit gestohlenen Luxusautos

Bonn/Vorgebirge Mit etwa 20 Luxus-Limousinen im Wert von 500.000 Euro hat eine Autobetrügerbande gehandelt. Vor dem Bonner Landgericht brachte das ihren Mitgliedern nun Haftstrafen ein. Zwei Bandenmitglieder kommen aus Alfter und Wachtberg.

Die Reise nach Marokko war lange schon geplant: Für die Fahrt nach Nordafrika hatte eine Familie aus dem Ruhrgebiet eigens eine Limousine gesucht, die groß genug und auch bequem war, um sie auf den teils widrigen Straßen in Marokko zu kutschieren. Im Internet wurde sie fündig: Eine Autofirma aus dem Vorgebirge bot einen gebrauchten Range Rover für günstige 31.000 Euro an.

Im Juli 2018 schließlich startete die Ehefrau mit ihrer 17-jährigen Tochter gen Süden: An der spanischen Grenze jedoch war bereits Schluss. Der Zoll erklärte den Rover für gestohlen, so hatte es ein europäisches Informationssystem angezeigt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, die Fahrerin kam 24 Stunden in spanische Haft – und die Tochter saß plötzlich allein und hilflos auf der Straße.