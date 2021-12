Elektroteil auf dem Dorfplatz fehlt : Weihnachtsbaum in Alfter-Impekoven kann nicht leuchten

Weihnachtsbaum in Alfter-Impekoven kann nicht leuchten

Alfter-Impekoven Eigentlich sollte der Weihnachtsbaum in Alfter-Impekoven hell leuchten. Das geht aber nicht, weil bei der Sanierung des Dorfplatzes etwas vergessen wurde. Eine Glosse.

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild“, heißt es in dem bekannten Weihnachtslied von Hermann Kletke aus dem Jahr 1841. Das gilt aber nicht auf dem Dorfplatz des Alfterer Ortsteils Impekoven.

Zwar steht dort ein stattlicher Baum, doch wenn es dunkel wird und in den umliegenden Häusern Lichter für vorweihnachtliche Stimmung sorgen, bleibt der Dorfbaum im Dunkeln. Es hängt zwar eine Lichterkette in ihm, allerdings endet diese mitten im Baum, der Stecker baumelt am Stamm.