Landschaftsplan für Alfter : Heimatverein Alfter befürchtet Aus für den Jakob-Wahlen-Park

Georg Melchior fürchtet um den Erhalt des Jakob-Wahlen-Parks in Alfter. Foto: Hans-Peter Fuss

Alfter Georg Melchior, der Vorsitzende des Heimatvereins Alfter, fürchtet um den Bestand des Jakob-Wahlen-Parks, sollte der Landschaftsplan 3 für Alfter in der derzeitigen Fassung in Kraft treten.

In Landschaftsplänen wird geregelt, in welcher Weise dem Naturschutz Rechnung getragen wird. Die Belange von Tieren und Pflanzen haben in Landschafts- und Naturschutzgebieten oft Vorrang vor den Interessen der Menschen. Derzeit wird der vom Rhein-Sieg-Kreis erarbeitete Vorentwurf zum Landschaftsplan 3 für die Gemeinde Alfter diskutiert. Während der Offenlage können Bürger Bedenken und Anregungen äußern.