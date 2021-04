Umgestaltung des Herrenwingert : Alfter erhält 5,6 Millionen Euro für eine neue Mehrzweckhalle

Alfter Die Gemeinde Alfter erhält 5,6 Millionen Euro für eine neue Mehrzweckhalle am Herrenwingert. Der Neubau ist Teil großer Pläne für das Zentrum von Alfter-Ort.

Die Gemeinde Alfter erhält in diesem Jahr rund 5,6 Millionen Euro Fördergelder für den geplanten Neubau der Mehrzweckhalle am Herrenwingert. Das geht aus dem

Der Neubau ist Teil des umfangreichen Projekts, den Herrenwingert, also den zentralen Platz in Alfter-Ort, komplett neuzugestalten . Nach Plänen des Architekturbüros Königs und des Landschaftsarchitekturbüros „stern landschaften“ sollen ein Lindenhain, eine grüne Mitte, ein autofreier Platz mit unterirdischen Stellplätzen und Buswendeanlage, ein neues Supermarktgebäude mit Wohnungen, besagte Mehrzweckhalle und eine bessere Verbindung zum Schloss entstehen. Umgesetzt werden soll das alles etappenweise – mit dem Bau der Mehrzweckhalle als erstem Schritt.

„Mit größter Freude haben wir im Rathaus die Nachricht aufgenommen, dass wir die Städtebau-Förderzusage 2021 des Landes NRW für unseren Grundförderantrag zur zukunftsfähigen Umgestaltung des Ortskerns in Alfter erhalten haben“, sagte Bürgermeister Rolf Schumacher nach Bekanntgabe der Entscheidung. Damit sei „der entscheidende Schritt geschafft, um in die Umsetzung zu kommen“.

Projekt geht in entscheidende Phase : 17,6 Millionen Euro für den Ortskern in Alfter

Laut Schumacher wird mit dem Neubau der Halle ein „großer Beitrag zum Klimaschutz“ geleistet, da das alte Bestandsgebäude energetisch nicht mehr saniert werden könne. „Die Kultur- und Sporthalle wird in den nächsten Jahren in Hybridbauweise vor allem aus Holz und Glas entstehen und ein architektonisches Highlight in der Mitte von Alfter-Ort setzen“, so Schumacher. Im vergangenen Jahr war Alfter mit einer Bewerbung um Fördergelder noch gescheitert. Daraufhin wurde der Antrag überarbeitet.