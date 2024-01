Nicht angeleint Großer Hund beißt in Witterschlick kleine Terrier-Hündin tot

Auch eine Woche nach dem schrecklichen Vorfall ist die Witterschlickerin immer noch erschüttert. „Ich werde den Anblick meines zerrissenen Hundes nie vergessen können“, sagt sie. Nach einer Verfolgungsjagd hatte ein aggressiver Hund aus der Nachbarschaft, etwa so groß wie ein Schäferhund, ihre Malteser-Terrier-Mischlingshündin „Chopsy“ auf dem Spielplatz an der Straße Am Birkenhof in Witterschlick totgebissen. Ihr und ihrem Mann fällt es schwer, über den tragischen Vorfall zu sprechen. Sie tun es dennoch, um andere Hundehalter vor dem gefährlichen Hund zu warnen.