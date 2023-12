Beschlüsse des Gemeinderats Hundesteuer und Friedhofsgebühren in Alfter steigen

Alfter · Wie will Alfter seine schlechte finanzielle Situation in den Griff bekommen? Unter anderem mit einer höheren Hundesteuer und höheren Friedhofsgebühren. So teuer wird es.

12.12.2023 , 18:00 Uhr

In Alfter wird es ab dem kommenden Jahr teurer, einen Hund zu besitzen. Symbolbild: dpa Foto: DPA

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

Die Gemeinde Alfter braucht Geld. Und deswegen wird nicht nur die Grundsteuer B erhöht. Um die finanzielle Lage Alfters irgendwie in den Griff zu bekommen, liegt wie berichtet eine Liste mit Vorschlägen vor, wie die Gemeinde ihre Ausgaben reduzieren beziehungsweise ihre Einnahmen erhöhen kann. Zwei Ideen dieser Liste wurden nun in die Tat umgesetzt.