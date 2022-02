Borkenkäfer und Trockenschäden : 2000 Bäumen fallen im Alfterer Jakob-Wahlen-Park

Alfter Der Alfterer Heimatverein startet im vereinseigenen Naherholungsareal, dem Jakob-Wahlen-Park, einen großangelegten Umbau des Waldbestandes. Ursache ist der Klimawandel

Seit vergangenem Samstag dröhnen Kettensägen und schwere Forstmaschinen, darunter ein Harvester, aus dem Jakob-Wahlen-Park in Alfter. Dutzende Fichten liegen bereits gefällt auf dem Boden, etliche werden noch folgen. Ebenso wird es jede Menge Laubbäume treffen. Insgesamt rund 2000 Bäume werden im Wahlen-Park in den nächsten zwei Wochen noch fallen. Der Heimatverein, dem das beliebte Freizeitareal gehört, hatte die Rodungsmaßnahme beauftragt. Wichtig für Bürger zu wissen: Wegen der Fällaktion sind das Betreten des Jakob-Wahlen-Parks und die Benutzung des Spielplatzes im Herzen der Parkanlage bis auf Weiteres nicht erlaubt. Park und Spielplatz sind gesperrt.

Die Maßnahme ist laut dem Vorsitzenden des Heimatvereins alternativlos

1200 Bäume sollen neu gepflanzt werden

Das Problem dabei: Auf dem neu erworbenen Areal stehen jede Menge Fichten, die bereits der Borkenkäferplage zum Opfer gefallen sind. Diese Bäume sind deutlich sichtbar abgestorben. Was eine Fällung dringend notwendig mache, erklärt Vorsitzender Melchior: „Etliche drohen bei kräftigeren Böen umzustürzen.“ Und nicht nur das: „Etwa 40 Bäume waren im Zuge der letzten Stürme bereits abgebrochen beziehungsweise umgestürzt.“ Der Verein sei hier als Eigentümer auch zu einer Gefahrenabwehr und im Sinne seiner Verkehrssicherungspflichten zum Handeln gezwungen gewesen. Warum dann also nicht den vereinseigenen Wald gleich im großen Stil mit umbauen, fragten sich Melchior und seine Vereinskameraden. Dafür müssen jetzt allerdings erst einmal besagte 2000 Bäume fallen. Melchior geht dabei von 300 Festmetern Holzertrag aus, wobei er die Erlöse in die Abholzungsmaßnahme investieren will, die einen fünfstelligen Betrag verschlingen dürfte.