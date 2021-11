Wegen der Corona-Pandemie : Impekovener Karnevalszug abgesagt

Alfter-Impekoven Aufgrund der Corona-Situation hat der Karnevalsausschuss Impekoven den Karnevalszug der kommenden Session abgesagt. Zugleich haben die Verantwortlichen eine Idee für den Sommer 2022.

„Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass die Pandemie weiterhin stark unseren Alltag bestimmt und wir der Meinung sind, dass bei der nicht absehbaren Entwicklung weder ein Zoch mit bis zu 10.000 Zuschauern am Straßenrand noch eine After-Zoch-Party planbar sind“, führte er aus. Zug und Party hätten am 19. Februar stattfinden sollen.

Man gehe weiterhin von steigenden beziehungsweise hohen Corona-Zahlen aus und rechne daher auch mit schärferen Vorschriften, so Jonen. Aus diesem Grund sei eine seriöse Planung, aus zeitlicher und wirtschaftlicher Perspektive, nicht möglich. „Wir sehen uns hier in einer Verantwortung allen Teilnehmern und Zuschauern gegenüber, eine absolut sichere Veranstaltung zu organisieren, was unter diesen Voraussetzungen einfach nicht möglich ist“, so Jonen.