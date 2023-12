Beitrag zum Energiesparen In Alfter bleiben viele Laternen nun nachts aus

Wie die Gemeindeverwaltung am Mittwoch mitteilte, hat die Programmierung der Abschaltzeiten auf die einzelnen Zeitschaltuhren am Mittwoch in Volmershoven begonnen und setzt sich nun durch die anderen Ortsteile fort. Abgeschlossen sein soll das am Freitag. „Die umfangreichen technischen Vorbereitungen zur Nachtabschaltung sind nun abgeschlossen. Die Polizei und das Ordnungsamt sind über die Maßnahme informiert“, hieß es aus dem Rathaus weiter.