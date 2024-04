Ergänzende Angebote zur Schulmedizin Seelenklempnerin für Hunde und Katzen: In Alfter gibt es eine ungewöhnliche Tierpraxis

Uwe Smieszkowski ist zum ersten Mal in der Praxis von Nadine Schütte in Alfter-Impekoven. Heute Vormittag hat der 63-Jährige aus Rommerskirchen einen Termin für Psychotherapie. „Möchten Sie einen Kaffee?“, fragt Schütte, bevor die beiden auf grauen Kunstledersesseln Platz nehmen. Smieszkowski hat seinen acht Jahre alten Schäferhund-Labrador-Mischling „Mazli“ dabei. Während Herrchen Fragen beantwortet, beobachtet der Rüde mit hochgestellten Ohren durch Fenster und Glastüren die Umgebung. Fußgänger an der Straße, eine Nachbarin, die ihr Haus verlässt – dem Hund entgeht nichts. Beim kleinsten Geräusch schreckt „Mazli“ bellend oder knurrend hoch.