Belange der jungen Generation : Alfterer Politik ringt um Einrichtung eines Jugendbeirats

Alfter Als Interessenvertretung für die junge Generation soll Alfter einen Jugendbeirat bekommen. Allerdings ist die Sache nicht so einfach, wie von der Gemeindeverwaltung geplant.

Die Belange und Interessen von Kindern und Jugendlichen sollen in Alfter eine größere Beachtung finden – beispielsweise bei der Gestaltung von Spielplätzen und Freizeitangeboten. Oder in Sachen Naturschutz und Verkehrsentwicklung, aber auch bei der Planung von Veranstaltungen und Festen. In diesem Sinne hatte die Alfterer Kommunalpolitik Anfang März 2022 im Ausschuss für Bildung, Generationen, Sport, Soziales, Inklusion und Kultur beschlossen, einen Jugendbeirat in Alfter einzurichten, als Interessenvertretung für die junge Generation.