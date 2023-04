Wohnraum für Geflüchtete So steht es um den geplanten Bau einer Flüchtlingsunterkunft in Alfter

Beim Vorhaben, weiteren Wohnraum für Geflüchtete in Alfter zu schaffen, drücken Verwaltung und Politik aufs Tempo. Nachdem der zuständige Haupt- und Finanzausschuss im vergangenen November beschlossen hatte, eine zusätzliche Unterkunft zu bauen, hat nun der Gemeindeentwicklungsausschuss eine wichtig planungsrechtliche Voraussetzung für die Fläche in der Nähe der Alanus Hochschule, an der Ecke Villestraße/Auf dem Polacker, geschaffen.