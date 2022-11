Freude für Bedürftige : Ein Baum voller Kinderwünsche wartet im Alfterer Rathausfoyer

Alfter Nicht alle Familien können sich Geschenke für ihre Kinder leisten. Damit unter möglichst vielen Alfterer Christbäumen dennoch Päckchen landen, steht im Rathaus wieder der Wunschbaum und wartet auf Wunscherfüller.

Kein Kind in Alfter sollte an Weihnachten ohne Geschenk sein. Aber nicht alle Familien können sich das leisten. Daher veranstaltet die Gemeinde Alfter bereits seit 2013 in der Vorweihnachtszeit die Weihnachtswunschbaumaktion. Und auch in diesem Advent ist der Wunschbaum im Foyer des Rathauses aufgestellt. Für die Aktion sammelt die Gemeinde Karten mit Wünschen sozial benachteiligter Kinder bis einschließlich des vierten Grundschuljahres. Passend zum ersten Adventswochenende wurde diese nun am Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses in Oedekoven befestigt. Natürlich nicht nur die Karten. Traditionell hatten Kindergartenkinder den Baum zuvor weihnachtlich geschmückt.