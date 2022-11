Großer Bedarf an Pflegeplätzen : So steht es um den Bau des neuen Seniorenheims in Alfter

Im Frühsommer 2023 soll die Seniorenresidenz in Alfter-Ort bezugsfertig sein. Die Eigentumswohnungen nebenan sind bereits fetiggestellt. Foto: Axel Vogel

Alfter Für das neue Seniorenheim in Alfter gibt es einen Fertigstellungstermin. Der Bedarf nach Pflegeplätzen in der Region wird aber weiterhin sehr hoch bleiben.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Axel Vogel und Christoph Meurer

Pflegeplätze für Seniorinnen und Senioren sind auch in Alfter Mangelware. Verbessern soll sich die Situation durch die Seniorenresidenz auf der Fläche zwischen Bahnhofstraße, Kronenstraße und dem Görresbach in Alfter-Ort, deren Richtfest am Mittwoch gefeiert wurde.

Entstehen sollen dort 95 vollstationäre Plätze in Einzelzimmern, auch für Kurzzeitpflege. Bauherr ist das Unternehmen Cureus, betrieben wird die Einrichtung später von der Firma Libento. Beide Unternehmen befinden sich unter dem Dach der Lindhorst-Gruppe aus Winsen (Aller). Nach Angaben von Cureus-Projektleiter Sebastian Warz soll die Einrichtung im Frühsommer 2023 bezugsfertig sein. Konkret nannte er die Monate Mai, Juni oder Juli.

Keine Angaben zu den Baukosten

Andrea Willigerod von der Libento-Geschäftsführung ergänzte, dass es bereits erste Anfragen für Besichtigungen und Zimmerreservierungen gebe. „Auf Hochtouren“ laufe die Mitarbeitersuche, so Willigerod. 80 Menschen sollen einmal in der Seniorenresidenz arbeiten, für acht von ihnen sind Mitarbeiterwohnungen vorgesehen.

Zu den Kosten für das Projekt machten Willigerod und Warz keine Angaben. Warz sprach lediglich von Preissteigerungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Auch habe es höhere statische Anforderungen an das Gebäude gegeben, weil es in einem erdbebengefährdeten Gebiet liege, so Warz weiter.

„Wir wollen dafür sorgen, dass in unseren zentralen Orten die Menschen auch im Alter wohnen bleiben können“, sagte Alfters Bürgermeister Rolf Schumacher. Als zentrale Orte nannte er Alfter-Ort, Witterschlick und Oedekoven. Derzeit gibt es in Alfter ein klassisches Seniorenwohnheim. Es befindet sich in Oedekoven neben dem Rathaus und verfügt laut Schumacher über 85 Plätze.

In der Region fehlen viele Pflegeplätze

Doch auch mit den nun entstehenden 95 Plätzen in Alfter-Ort wird der Bedarf nicht abgedeckt sein. In seiner Pflegeplanung aus dem Jahr 2019 attestiert der Rhein-Sieg-Kreis der Gemeinde ein Defizit von 372 vollstationären Plätzen bis zum Jahr 2040. Schumacher erinnerte daran, dass eine weitere Senioreneinrichtung im Witterschlicker Neubaugebiet „Buschkauler Feld“ entstehen soll.