Bauprojekt : In Witterschlick entstehen 96 Wohnungen und ein Pflegeheim

Alfter-Witterschlick Im Ortskern von Witterschlick wird gebaut. Geplant sind an der Duisdorfer Straße 96 Wohnungen und ein Pflegeheim für Demenzkranke.

Auch in Meckenheim ist ein Bauprojekt geplant

Im nächsten Jahr will das Unternehmen auf dem Grundstück an der Königstraße in Bornheim, wo noch das frühere evangelische Gemeindehaus steht, ein viergeschossiges Wohn- und Geschäftshaus samt Tiefgarage errichten. An der Kalkofenstraße in Meckenheim sollen innerhalb von zwei Jahren zwei große Baukörper entstehen: ein Block mit insgesamt 1600 Quadratmetern Wohnfläche und ein zweiter Block mit 1650 Quadratmetern Gewerbefläche. An der Herseler Straße in Roisdorf plant GTS ein zweigeschossiges Bürogebäude.