Mehr als 50 Kinder und Erwachsene machen mit Ein wundervoll chaotisches Improvisationstheater

Alfter · Was ist Demokratie für mich? Darum geht es in einem interkulturellen Theaterstück, das an diesem Wochenende in Alfter und Bornheim zu sehen ist. Mehr als 50 Kinder und Erwachsene, darunter auch Flüchtlinge, wagen sich gemeinsam auf die Bühne, um Film, Musik, Schattenspiel und Improvisation zu vereinen. Was und wer hinter dem besonderen Projekt steckt

15.03.2024 , 15:45 Uhr

Mit Freude dabei: In einem interkulturellen Projekt spielen Kinder und Erwachsene gemeinsam Improvisationstheater. Foto: Monika Timme





Von Tom Weigelt