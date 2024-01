Wilhelm Windhuis im Gespräch „Die Stimmung in Alfter ist schwierig einzuschätzen“

Mehr als 20 Jahre lang stand Wilhelm Windhuis an der Spitze der Grünen-Fraktion im Alfterer Gemeinderat. Zum Jahreswechsel hat er den Posten an Dominic Larue übergeben. Im Gespräch mit GA-Redakteur Christoph Meurer blickt Windhuis auf Erfolge der Grünen, Versäumnisse und die derzeitige Stimmungslage in Alfter.