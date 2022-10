Ministerin besucht Naturhof in Impekoven : Ist biologischer Anbau noch zu leisten?

Ministerin besucht Naturhof in Impekoven

Silke Gorißen (l.) besichtigt den Naturhof Wolfsberg in Impekoven und lässt sich von Christiane Niemeyer die Apfelsortierung erklären. Foto: Stefan Knopp

Alfter-Impekoven NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen macht auf dem Naturhof Wolfsberg in Impekoven Station. Niedrige Preise der Supermärkte bei hohem Produktionsaufwand, stark steigende Mindestlöhne und neue Richtlinien zum Einsatz von Insektenschutzmitteln machen den Betreibern dort Sorge.

Ökologische Landwirtschaft ist ja schön und gut, aber auch teuer. Das war schon vor dem derzeitigen Energiekostenanstieg so, und der macht es noch schlimmer. Das bekommt die NRW-Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz; Silke Gorißen; derzeit auf allen Höfen zu hören, die sie im Rahmen ihrer Höfetour besucht. Wenig verwunderlich also, dass das auch beim Naturhof Wolfsberg in Impekoven Thema war.