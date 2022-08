Vereinsjubiläum : Zum 75. Geburtstag hat der Junggesellenverein Gielsdorf keine Nachwuchssorgen

Festlich gekleidet präsentierten sich die Gielsdorfer Junggesellen samt weiblicher Begleitung in früheren Jahren. Foto: privat

Alfter-Gielsdorf In Gielsdorf gibt es seit 75 Jahren einen Junggesellenverein. Was mit „Jünglingen der Feuerwehr“ begann, soll nun vier Tage lang gefeiert werden.

Nach zweijähriger Coronapause steht in Gielsdorf endlich wieder ein großes Fest an. Die Vorbereitungen des Junggesellenvereins (JGV) Männerreih „Gemütlichkeit“ laufen auf Hochtouren. Seit Monaten plant der Vorstand um den ersten Vorsitzenden Christoph Hannemann und Präsident Christopher Born akribisch jedes Detail. Vom musikalischen Rahmenprogramm bis zur Deko soll das viertägige Event am Wasserturm „Auf der Heide“ reibungslos und professionell über die Bühne gehen. Denn von Freitag bis Montag, 12. bis 15. August, feiert der JGV nicht nur sein traditionelles Junggesellenfest samt Großkirmes, sondern vor allem seinen 75. Geburtstag.