Zu schnell und zu gefährlich : Anwohner ärgern sich über Verkehr auf der K5 in Alfter

Anwohner ärgern sich über Verkehr auf der K5 in Alfter

Autofahrer reduzieren ihre Geschwindigkeit am Alfterer Ortseingang nicht immer auf Tempo 50. Foto: Christoph Meurer

Alfter Zu schnelle Autos, zu schwere LKW, zu wenig Platz für Radfahrer: Die Alfterer ärgern sich über den Verkehr auf der K5. Die Kreisverwaltung sieht jedoch keinen Handlungsbedarf.

Die Szene ereignete sich wie bestellt. Zwei Frauen radeln auf dem Bonner Weg aus Alfter-Ort hinaus. Von hinten nähert sich ein Auto, ganz nah fährt es an den beiden Radlerinnen vorbei, auf gleicher Höhe gibt der Fahrer Gas, setzt sich vor die Frauen und saust in Richtung Bonn, während diese über ihn schimpfen. Wer Anwohnern zuhört, erfährt, dass Verkehrsprobleme und brenzlige Situationen keine Einzelfälle sein sollen. Da der Bonner Weg Teil der Kreisstraße 5 ist, haben Anwohner nun den Rhein-Sieg-Kreis eingeschaltet. Zudem hatten sie, ganz im Zeichen der nahenden Wahl, Politiker in Mannschaftsstärke zum Ortstermin eingeladen.