Kalender für den guten Zweck : Alfterer entwickeln pfiffigen Kalender

Alfter. Corona mit Humor nehmen? Menschen aus Alfter haben das versucht. Herausgekommen ist ein besonderer Kalender.

Maske oder Abstand? Amüsant und abwechslungsreich haben Gabi Haag und Alexandra Runge die Corona-Regeln in ihrem Fotokalender für 2021 thematisiert. Eigentlich sollte das Fotoshooting der sexy-coolen Feuerwehr-Kameraden im Jahr 2019 eine einmalige Sache bleiben, dann kamen allerdings bei Haag immer mehr Nachfragen nach einem neuen Kalender mit Alfterer Motiven. Für die beiden Fotografinnen Grund genug für eine Neuauflage, dieses Mal mit Menschen aus Alfterer Vereinen.

In Zeiten der Pandemie stand schnell das Thema fest: „Verein(t) mit Corona“. Und die Motive sind eine unterhaltsame Persiflage der nicht zu ändernden Regeln. Von den 30 Vereinen im Ortsausschuss haben sich 14 – inklusive Deckblatt und Januar 2022 – in Szene gesetzt, sich die Örtlichkeiten ausgesucht und Ideen entwickelt, um zu zeigen, dass „sie sich auch in diesen Zeiten nicht die Laune und den Humor verderben lassen“, sagte Runge bei der Vorstellung des Kalenders.