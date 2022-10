Kinderbetreuung in Alfter : Katholische Gemeinde Gielsdorf gibt Kita auf

Seine Kindertagesstätte in Gielsdorf will der katholische Kirchengemeindeverband Alfter aufgeben. Foto: Juliane Hornstein

Alfter-Gielsdorf Der katholische Kirchengemeindeverband Alfter will die Trägerschaft der Kindertagesstätte Gielsdorf zum 1. August 2024 aufgeben.

Der Katholische Kirchengemeindeverband Alfter sieht sich gezwungen, die Trägerschaft der zweigruppigen Kindertagesstätte Sankt Jakobus in Gielsdorf zum 1. August 2024 aufzugeben. Ausschlaggebend für die Entscheidung ist laut Mitteilung des Rhein-Sieg-Kreises neben der anhaltend schwierigen Personalsituation der umfassende Sanierungsbedarf am Gebäude. Es sei fraglich, ob in dem alten, teils denkmalgeschützten Gebäudebestand eine Anpassung an moderne Standards überhaupt möglich wäre. Vor diesem Hintergrund kann aus Sicht der Kirchengemeinde perspektivisch keine angemessene Betreuung der Kinder mehr gewährleistet werden.