28 Haushalte betroffen : Keine Wasserversorgung nach Rohrbruch in Alfter-Witterschlick

Symbolbild. Foto: Axel Vogel

Alfter Am Dienstagabend kam es nach einem Wasserrohrbruch in Alfter-Witterschlick und Volmershoven zu Störungen in der Trinkwasserversorgung. Zusätzlich sorgte austretendes Wasser für sehr glatte Straßen in Witterschlick.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Alfter-Witterschlick ist es am Dienstagabend zu einem größeren Schaden an einer Wasserleitung gekommen. Bauhof und das Ordnungsamt der Gemeinde Alfter mit der Feuerwehr waren im Einsatz. An der Ecke Lüsbacher Weg und Lambertusstraße wurde die Straße aufgemacht.

Wie die Gemeinde Alfter in Abstimmung mit dem zuständigen Energieversorger e-regio mitteilte, kam es gegen 19 Uhr zu einem Rohrbruch im Bereich des Lüsbacher Weges. Bis 2.30 Uhr in der Nacht gab es daher Einschränkungen in der Wasserversorgung. 28 Haushalte waren betroffen. Wie es zu dem Schaden kam, ist noch unklar. Möglicherweise waren die Temperaturschwankungen der Grund für den Rohrbruch. „Eine abschließende Sachverhaltsklärung durch die e-regio steht noch aus“, so die Gemeinde Alfter.

Der Schaden sei mittlerweile behoben. Die Feuerwehr warnte am Abend und in der Nacht vor sehr glatten Straßen durch gefrierendes Wasser im Ortskern von Witterschlick.

(ga)