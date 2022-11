Baumaßnahme auf dem Jungfernpfad : Kinder sollen in Oedekoven sicherer zur Schule kommen

Kinder sollen in Oedekoven sicherer zur Schule kommen

Die Ecke Jungfernpfad/Wegscheid in Oedekoven: Vor allem zu Schulbeginng und Schulende sind viele Autos im Jungfernpfad unterwegs, worunter die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler leidet. Foto: Stefan Knopp

Alfter-Oedekoven Wenn die Schule beginnt oder endet, kann es wegen des Autoverkehrs auf dem Jungfernpfad in Oedekoven brenzlig werden. Die Gemeinde Alfter reagiert nun darauf und lässt Bauarbeiter anrücken.

Der Jungfernpfad in Oedekoven ist eigentlich eine ruhige Nebenstraße. Wenn nicht gerade die Schule beginnt oder endet. Dann ist auf der Straße, an der sich die Gemeinschaftsgrundschule befindet, so viel Verkehr, dass es brenzlig werden kann. Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto bis unmittelbar vor den Eingang, holen sie dort wieder ab und sorgen im Gewusel von laufenden, hüpfenden, rennenden und spielenden Kindern für mitunter gefährliche Situationen.