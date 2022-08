Sybille Thon : Kirchengemeinde Vorgebirge bekommt neue Predigerin

Sibylle Thon wird demnächst neue Prädikantin. Foto: Axel Vogel

Alfter/Bornheim Sybille Thon wird neue ehrenamtliche Predigerin der Evangelischen Kirche Vorgebirge. Als Prädikantin kann sie künftig auch Taufen, Beerdigungen und Trauungen durchführen.



Noch ist der schwarze Talar als Outfit für Sibylle Thon ein wenig ungewohnt. „Beim Anzünden einer Kerze muss man wegen der weiten Ärmel schon aufpassen“, sagt die Wahl-Alfterin in der Evangelischen Kirche am Herrenwingert und schmunzelt. Demnächst wird die 55-Jährige als Prädikantin eingeführt – das bedeutet: Sie wird ehrenamtliche evangelische Predigerin. Am Sonntag, 14. August, 11 Uhr, ist es soweit. Dann gibt es aus diesem Anlass in der Bornheimer Versöhnungskirche einen festlichen Gottesdienst. Bisher war Thon Nicht-Ordinierte, das heißt, sie durfte zum Beispiel keine Taufen, Beerdigungen und Trauungen durchführen.

Seit sieben Jahren engagiert sich die gebürtige Mecklenburgerin als Presbyterin (Kirchenparlamentarierin) in der Kirchengemeinde Vorgebirge (Bornheim, Alfter, Hemmerich). Seit 20 Jahren ist sie in verschiedenen kirchlichen Bereichen aktiv. Ob als Organisatorin von Eltern-Kind-Kursen, von Bastelangeboten, Kinder- und Familiengottesdiensten oder beim Konfirmanden-Camp – die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien macht der Mutter dreier erwachsener Töchter großen Spaß.

Thon hat sich zwei Jahre auf die neuen Aufgaben vorbereitet

Durch den engen Kontakt mit vielen Gemeindemitgliedern wurde seit 2017 der Wunsch immer stärker, sich zur Prädikantin ausbilden zu lassen. Die gelernte Krankenschwester hat sich zuletzt zwei Jahre auf die kommenden Aufgaben vorbereitet. Mittlerweile ist Thon bei der Ausarbeitung einer Predigt, die stets auf der entsprechenden sonntäglichen Bibelstelle basiert, versiert, „auch wenn ich meistens noch vier Tage brauche“. Beim Spaziergang mit dem Hund sortiere sie ihre Gedanken. „In meinen Predigten spielen meine persönlichen Lebenserfahrungen eine Rolle. Damit möchte ich der Gemeinde Gedankenanstöße geben“, erzählt Thon.

Aufgewachsen in Waren (Müritz) in der DDR hat sie in den 1980er-Jahren nicht nur die staatliche Jugendweihe erhalten, sondern wurde auch konfirmiert – eine Ausnahme im sozialistischen System. Eine enge emotionale Bindung zu einer evangelischen Kirchengemeinde entwickelte sich aber erst nach dem Umzug der Familie nach Alfter im Jahr 1997. Da es keine OGS-Plätze (Offener Ganztag) für die Kinder gab und eine Berufstätigkeit daher nicht möglich war und außerdem die Aufnahme in der Kirchengemeinde sich sehr herzlich gestaltete, startete Thon ihre ehrenamtliche Tätigkeit.

Die Prädikantin übernimmt Gottesdienste in Kindergärten und Schulen

Ihr zur Seite stand als Mentor Pfarrer Dieter Katernberg, der sie während der Ausbildung unterstützte. In drei Kurswochen bekam Thon an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal theologische Grundlagen vermittelt. In der sogenannten „Zurüstung“ (Ausbildung) musste Thon in ihrer Heimatgemeinde mehrere Gottesdienste halten, eine Taufe durchführen und vor der Gemeinde predigen. Mit ihrer Amtseinführung wird die neue Prädikantin eine wichtige Mitarbeiterin des Predigtteams um die Pfarrer Katernberg und Eckhart Altemüller sein, denn Pfarrer Rafael Fermor wird ab September theologische Aufgaben in Bonn übernehmen. Fest steht jetzt schon, dass die neue Prädikantin künftig die Gottesdienste in Kindergärten und Schulen übernehmen wird. Ihr Schwerpunkt wird künftig die Arbeit mit jungen Familien sein, „um die Zukunft der Kirche zu sichern“.