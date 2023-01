Nach 30 Jahren Tätigkeit in Alfter : Kirchenmusiker Engelbert Hennes geht in Ruhestand

Alfter Nach Jahrzehnten im Dienst der Pfarreiengemeinschaft Alfter beendet Kirchenmusiker Engelbert Hennes seine Arbeit. Wo er weiter Musik macht und wie er die Zukunft der Kirche sieht.

Engelbert Hennes bleibt der Musik treu

So ganz ohne Arbeit kann Hennes dennoch nicht leben. Als Dozent wird er auch weiter an der Musikhochschule Köln lehren, den Chor in Lüftelberg auch in Zukunft leiten. Darüber hinaus will er sich wieder mehr dem "Asparagus-Trio" widmen und hier und da eine Vertretung in der Kirchengemeinde in Alfter wahrnehmen. Seine Leidenschaft gehörte stets dem Orgelspiel, dabei war und ist es ihm egal, ob er vor zehn oder 100 Gläubigen spielt: „Bei weniger Leuten wird oftmals mit Inbrunst mitgesungen.“ Seit 2015 hat Hennes einen Rückgang der Gottesdienstbesucher auch in St. Matthäus verzeichnet, der Trend habe sich durch die Pandemie noch verstärkt. „Dabei haben wir in Alfter-Ort noch Glück. Sogar an Wochentagen kommen noch bis zu 30 Leute und damit mehr als am Wochenende in anderen Ortsteilen.“