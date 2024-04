Andauernder Personalmangel und Notbetreuung Warum Alfterer Eltern einen Runden Tisch zum Notstand in ihrer Kita fordern

Die Elternschaft der Oedekovener Kindertagesstätte „Sterntaler“ gibt nicht auf. Wegen der gravierenden Einschränkungen der Betreuungszeiten in ihrer Kita infolge von Personalmangel haben sie Ende Januar bereits einen emotionalen Hilferuf per Brief an politische und kommunale Vertreter gesandt. Jetzt möchten sie versuchen, lokale Akteure an einen Runden Tisch zu bekommen, um die belastende Situation zu verbessern.