Kreisverwaltung vor Gericht Klage gegen Flüchtlingsunterkunft in Alfter

Alfter · Ein Nachbar hat gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Alfter geklagt. Aber nicht gegen die Gemeinde, sondern gegen den Rhein-Sieg-Kreis. Die Gemeinde will das Gebäude an der Stelle nun dauerhaft sichern. Noch steht es dort aufgrund einer Sonderregelung.

30.09.2024 , 11:00 Uhr

Die Unterkunft an der Ecke Villestraße/Auf dem Polacker in Alfter ist seit Septemer 2023 in Betrieb. Foto: Axel Vogel

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge