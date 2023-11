Gewinner in Alfter Drei Vereine bekommen den Westenergie-Klimaschutzpreis 2023

In diesem Jahr hat der Verein dann 1250 neue Laubbäume und rund 350 Meter Wildschutzzaun gesetzt. „Die Bäume sind sehr gut angegangen“, erläuterte Melchior. Am Aussichtspunkt Böhling machte der Heimatverein dann weiter. Auch dort wurde Totholz entfernt, 160 Festmeter insgesamt. Damit hatte man eine belgische Firma beauftragt, die das Holz auch direkt kaufte – der Verein habe dadurch sogar Gewinn gemacht, so Melchior. Das Preisgeld von 1250 Euro wird gleich wieder in das Projekt investiert. Melchior: „Am 5. Dezember werden 200 Bäume geliefert.“