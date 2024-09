Lebensraum für Frösche, Kröten und Molche Kleines Biotop in Alfter vor dem Untergang gerettet

Die Folgen des Klimawandels zeigen sich im Großen, etwa bei den derzeitigen Überschwemmungen in Polen, Tschechien und Österreich. Doch auch im Kleinen zeigt sich, was die klimatischen Änderungen mit sich bringen. Etwa in Alfter, im mit viel ehrenamtlichem Aufwand angelegten und gepflegten Teich des Heimatvereins im vereinseigenen Jakob-Wahlen-Park. Das kleine Biotop war in großer Gefahr.