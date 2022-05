„Public Climate School“ an die Alfterer Alanus Hochschule : Eine Woche im Zeichen des Klimawandels

„Public Climate School“ an die Alfterer Alanus Hochschule

Eine Woche steht die Alanus Hochschule in Alfter ganz im Zeichen des Klimawandels. Foto: Axel Vogel

Alfter Ganz im Zeichen des Klimawandels und dessen Folgen steht eine Aktionswoche an der Alfterer Alanus Hochschule. Die 45 Veranstaltungen sind öffentlich und kostenlos.

Voller Fokus auf den Klimawandel. Erneut hat eine Studierendeninitiative die deutschlandweit stattfindende Woche der „Public Climate School“ an die Alfterer Alanus Hochschule geholt. Das Programm beginnt am Montag und beinhaltet mehr als 45 Vorträge, Aktionen und Workshops. Bei der „Public Climate School“ handelt es sich um ein Bildungsprogramm rund um den Klimawandel und dessen Folgen, das von Studierenden der „Fridays for Future“-Bewegung koordiniert wird.