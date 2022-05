Rauminstallation in Mariä Heimsuchung : In Impekoven wird aus Glockenklang, Licht und Beton erlebbare Kunst

Alfter-Impekoven Die Künstler Lukas Schäfer und Julius Schmiedel präsentieren in der Impekovener Kirche ihre Rauminstallation „Betonklang - Invarianz“. Dabei treten Raumflächen, Laserprojektion und Glockentöne in ein Zusammenspiel.

Im Dunst entsteht ein blauer Kegel

Die Betonklang-Invarianz können Interessierte noch am von Freitag, 10. Juni, bis einschließlich Sonntag, 12. Juni, in der Kirche St. Mariä Heimsuchung im Oberdorf 1 in Impekoven erleben. Am Freitag ist der Besuch der Installation zwischen 18 und 20 Uhr möglich, Samstag und Sonntag erklingt das veränderte Glockenläuten von 8 bis 20 Uhr. Zum Abschluss der Installation lädt das Sono Kollektiv am Sonntagabend ab 18 Uhr für zwei Stunden zu einem offenen Ambientekonzert ein. Drei Musiker des Kollektivs werden den Vierklang der Kirchenglocken in ihre Musik einbetten und daraus mit Cello und Synthesizer eine ruhige, flächige Musik entstehen lassen. Gemeinsam mit dem Lichtspiel breitet sich die „Beton-Invarianz“ raumfüllend langsam in der Kirche aus und lässt einen harmonischen Ruheort entstehen. Die Besucherinnen und Besucher können den Kirchenraum innerhalb der zweistündigen Inszenierung jederzeit betreten und verlassen.