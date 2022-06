Kommentar zum Verkehr an der Oedekovener Grundschule : Kinder sollten nicht im Auto zur Schule gebracht werden

Besonders in den Morgenstunden kommt es laut Eltern, Polizei und Gemeindeverwaltung zu brenzligen Situationen vor der Oedekovener Grundschule. Foto: Matthias Kehrein

Meinung Alfter-Oedekoven Um das Verkehrschaos vor der Grundschule in Oedekoven in den Griff zu bekommen, ist nicht nur die Gemeinde Alfter in der Pflicht, meint unser Autor. Die Eltern müssen sich fragen, ob sie ihr Kind wirklich mit dem Auto zur Schule bringen müssen.