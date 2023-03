Kommentar zur Voreifelbahn S 23 Jubel über die Pläne für die Voreifelbahn ist verfrüht

Nicht kleckern, sondern klotzen. Was die Verantwortlichen beim Nahverkehrszweckverband Go Rheinland mit der Voreifelbahn vorhaben, klingt wirklich toll. Ein Zehn-Minuten-Takt zwischen Mehlem, dem Bonner Hauptbahnhof und Rheinbach, alle zwanzig Minuten bis nach Euskirchen, neue Haltestellen in Alfter-Volmershoven/Heidgen und Rheinbach-Oberdrees sowie Fahrten bis tief in die Eifel machen die Bahn zu einer echten Alternative zum Auto. Sowohl für den Weg zur Arbeit als auch für die Freizeitgestaltung.