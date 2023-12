Kommentar zur Büchereischließung Es gelingt nur gemeinsam in Alfter und Meckenheim

Es ist ein bestürzendes Signal: Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der nun geschlossenen Bücherei in Meckenheim weigern sich geschlossen, den Neuanfang im kommenden Jahr zu unterstützen. Das sei Protest dagegen, wie mit dem Team und vor allem den verbliebenen Angestellten umgegangen worden sei, so die Erklärung. Schlechte Kommunikation ist noch der geringste Vorwurf, der in Richtung Erzbistum, Kirchengemeinde, Kommunalpolitik und Stadtverwaltung erhoben wird.