Kommunalwahl in Alfter : Sandra Semrau will Alfterer Bürgermeisterin werden

Sandra Semrau tritt für die Freien Wähler in Alfter an. Foto: Matthias Kehrein

Alfter Dass Sandra Semau für die Freien Wähler in Alfter antritt, hat auch mit Wasser zu tun. Mit viel Wasser, das auf ihrem Grundstück stand.

Dass Sandra Semrau Bürgermeisterin werden will, hat unter anderem mit Wasser zu tun. Mit ziemlich viel Wasser. Im Juli 2008 stand es nach starken Regenfällen rund einen Meter hoch im Hof des Hauses, in dem die Familie seit 2005 wohnt. Viele Menschen litten damals und bei anderen Unwettern unter Fluten aus dem Görresbach, mussten sich mit hohen Sachschäden beschäftigen.

Kommunalwahl in Alfter : Rolf Schumacher tritt nochmal an

Kommunalwahl in Alfter : SPD-Mann Hans G. Angrick will Alfterer Bürgermeister werden

2012 aus der CDU ausgetreten

Kein Wachstum um jeden Preis

Zwei Themengebiete hat Semrau nach eigener Aussage besonders im Fokus. Da ist der Bereich Familie. Es gelte, Familien und Alleinerziehende schon früh zu unterstützen, Angebote besser zu vernetzen, aber auch den Bedarf an Kindergartenplätzen genauer zu ermitteln und die Schulen mit Sozialarbeitern auszustatten. Apropos Schule: Semrau will sich weiter für eine weiterführende Schule in Trägerschaft der Gemeinde engagieren.

Ein Blumenstrauß für die Sekretärin

Semrau hat Pläne für Alfter – und formuliert, was der Gemeinde fehlt: Transparenz in der Haushaltsführung und ein Leitbild. Letzteres wolle sie mit den Kommunalpolitikern im Gemeinderat erarbeiten. Auf dessen Basis sollten dann Ziele entwickelt, operationalisiert und somit das Handeln der Verwaltung messbar gemacht werden. Auch in ihrer Freizeit ist Semrau gerne aktiv. Durch die Natur geht sie in Wanderschuhen oder fährt mit dem Fahrrad. Gerne trifft sie sich mit Freunden. „Ich bin ein geselliger Mensch“, sagt sie. Davon könnte die Sekretärin im Bürgermeisterbüro nach einem Wahlsieg Semraus profitieren. Ihr würde Semrau am ersten Tag als Bürgermeisterin erstmal einen Blumenstrauß überreichen.