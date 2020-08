Kommunalwahl in Alfter : SPD-Mann Hans G. Angrick will Alfterer Bürgermeister werden

Alfters SPD-Bürgermeisterkandidat Hans G. Angrick war früher Bonner. Dann wurde er Alfterer, ohne dafür umziehen zu müssen.

Geboren wurde Hans G. Angrick als Bonner, als Junge zog er mit seiner Familie nach Alfter um – allerdings ohne dafür den Wohnort zu wechseln. Im Zuge der Kommunalreform im Jahr 1969 kam nämlich das Viertel, in dem Angrick wohnt, zur neu geschaffenen Gemeinde Alfter. Bei der anstehenden Kommunalwahl will Angrick nun den Chefsessel in deren Rathaus erobern.

Nicht mit Kugelschreibern ködern

Zeit dafür hat er auch. Seit einem Jahr ist er Pensionär im sogenannten engagierten Ruhestand. Das bedeutet, dass er innerhalb von drei Jahren nun 1000 Stunden ehrenamtliche Arbeit leisten muss, um keine Pensionsabzüge zu bekommen. So will er als zweiter Vorsitzender der Alfterer Arbeiterwohlfahrt (Awo) unter anderem eine Sozialberatung und ein Repaircafé installieren.

Zunächst aber gilt es, einen Wahlkampf zu führen. Und das dezidiert mit Inhalten, wie Angrick im Gespräch betont. Schon vor der Corona-Pandemie hätten die Sozialdemokraten entschieden, nicht etwa vor Supermärkten mit Gratis-Kugelschreibern und Flugblättern auf Stimmenfang zu gehen, erläutert er. Vier Hauptthemen wurden formuliert: Wohnen und Leben mit dem Fokus auf bezahlbarem Wohnraum, Mobilität mit der Bekämpfung der Verkehrsprobleme, den Bildungsstandort mit der Schaffung einer weiterführenden Schule in Alfter und die Wirtschaftsförderung. Er wolle etwa eine Start-up-Kultur etablieren, zum Beispiel in Zusammenarbeit mit der Alanus Hochschule, sagt Angrick.

Projekte bei der Post gemanagt

So ist er etwa davon überzeugt, das integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept zur Umgestaltung des Herrenwingert besser hinzubekommen. Erfahrungen mit langwierigen Projekten kann Angrick nachweisen. So hat er zwischen 1992 und 1996 die Umstellung bei der Post auf die heute bestehenden großen Briefzentren begleitet. Gefragt nach seinen kommunikativen Fähigkeiten, bezeichnet sich Angrick als jemand, der gut streiten kann, aber auch die Kompromissfähigkeit zu schätzen weiß. Von einem Kompromiss müssten aber alle etwas haben, betont der Oedekovener. Nicht nur die, die ihn aushandeln, sondern auch die davon Betroffenen. Als Bewohner der Grenze zwischen Bonn-Duisdorf und Alfter-Oedekoven weiß Angrick um die Wichtigkeit interkommunaler Zusammenarbeit. Etwa im Bereich der Bildung, weil, so Angrick, „Alfterer Kinder auf Bonner oder Bornheimer Schulen gehen“, oder bei Verkehrsproblemen. Er erklärt: Wenn der Tausendfüßler in Bonn saniert werde, saufe man in Alfter ob des umgelenkten Verkehrs ab. „Wir müssen uns als eine Region begreifen“, sagt der Kommunalpolitiker.