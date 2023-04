Gefahren für Fußgänger reduzieren Kommunalpolitik stellt sich quer: Kreis soll Verkehrssituation in Alfter erneut prüfen

In beiden Orten birgt die Hauptstraße Risiken für Fußgänger, Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen. In Witterschlick zum Beispiel ist an vielen Stellen der Bürgersteig zu schmal. So hatten die Grünen außer einer Verbreiterung des Fußgängerweges – wo dies machbar ist – auch eine Querungshilfe zwischen Supermarkt und Buschhovener Straße gefordert. Dasselbe galt für Volmershoven. Laut Vorschlag der Grünen könnten nämlich Zebrastreifen beziehungsweise Ampeln am Ortseingang, in der Nähe der Bushaltestelle „Volmershoven-Ort“ und in der Nähe der Bushaltestelle „Alfter Sägewerk“ eingerichtet werden, ein Tempolimit in der S-Kurve an der Einmündung Kottenforstraße würde zusätzliche Sicherheit schaffen.