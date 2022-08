Kritik im Ausschuss: Sanierung der Alfterer Vorburg wird vorgezogen​

Wegen der Baukrise : Eröffnung der neuen Kita in Alfter-Oedekoven verzögert sich weiter Viel Geduld brauchen Eltern in Alfter, die ihre Kinder gern in der neuen Kita am Rathaus betreuen lassen möchten. Nachdem die ursprünglich für Mitte 2020 geplante Eröffnung mehrfach verschoben wurde, hat der Bürgermeister erneut keine guten Nachrichten.