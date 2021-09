Ausstellungseröffnung : Künstlergruppe zeigt in Alfter Märchen-Werke

Künstlergruppe zeigt in Alfter Märchen-Werke

Alfter-Oedekoven Die Künstlergruppe MontagsmalerInnen präsentiert Bilder zum Thema „(k)ein Märchen“ im Rathaus Alfter. Die Ausstellung wird am Mittwoch eröffnet.

Rapunzel sitzt isoliert von der Außenwelt in ihrem Turm und wartet auf Erlösung. Kein Wunder, dass sie auf dem Bild von Irmgard Jansen-Otto den Betrachter anschreit: So ging es im Corona-Lockdown vielen. Die Mitglieder der Malgruppe MontagsmalerInnen haben diese Zeit gut genutzt und Bilder gemalt, die seit 14. September unter dem Titel „(k)ein Märchen“ im Foyer des Alfterer Rathauses zu sehen sind. Coronabedingt wird sie erst an diesem Mittwoch, 29. September, eröffnet.