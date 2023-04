Kunsttherapeutin Simone Orb von der Alanus Hochschule in Alfter Kann Kunst psychische Erkrankungen heilen, Frau Professorin?

Seit dem Herbstsemester ist Simone Orb Professorin für Kunsttherapie an der Alanus Hochschule in Alfter. Ihr Schwerpunkt ist die künstlerische Prozessentwicklung. Über das Vorgehen in der Kunsttherapie und neue Erfahrungen durch die Arbeit mit den Alanus-Studierenden sprach sie mit Bettina Thränhardt.