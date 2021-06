Schwangere beteiligt : Motorradfahrer nach Auffahrunfall auf L183n in Lebensgefahr

Der Motorradfahrer kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Bonner Uniklinik. Foto: Axel Vogel

Alfter Auf der L183n in Alfter an der Grenze zu Tannenbusch hat sich ein schwerer Auffahrunfall mit mehreren Verletzten ereignet: Ein Motorradfahrer schwebt in Lebensgefahr, eine schwangere Frau kam ins Krankenhaus.



Bei einem schweren Unfall auf der L183n in Alfter an der Grenze zu Bonn-Tannenbusch sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden, ein Motorradfahrer lebensgefährlich. Er wurde in die Bonner Uniklinik gebracht, teilten Einsatzkräfte vor Ort mit. Demnach wurden drei weitere Menschen zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht, darunter eine Schwangere und ein Kind.

Ersten Erkenntnissen zufolge stand ein Fahrzeug gegen 10.48 Uhr an der Kreuzung zur Hohe Straße an der roten Ampel, dahinter das Motorrad. Eine junge Autofahrerin, die eine schwangere Beifahrerin an Bord hatte, habe das Zweirad dann offenbar übersehen und sei ungebremst auf den stehenden Motorradfahrer gefahren.

Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sperrten die Unfallstelle komplett ab. Die Sperrung sollte noch etwa bis 14 Uhr gesperrt bleiben, hieß es am Donnerstagmittag. Weitere Infos zum Unfallhergang und zu den Verletzten waren zunächst noch unbekannt.

(ga)