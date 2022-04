Raus ins Grüne : Landgasthof „Zur Linde“ eröffnet in Alfter in der Pandemie neu

Landgasthof „Zur Linde“ eröffnet in Alfter in der Pandemie neu

Alfter-Heidgen Mitten in der Pandemie entschließt sich Claudia Wolter-Bruch, den Gasthof „Zur Linde“ in der Alfterer Ortschaft Heidgen wieder zu eröffnen. Schon einen Monat nach der Eröffnung zwingt ein Lockdown sie dazu, zu schließen. Fast zwei Jahre später bereut sie ihre Entscheidung dennoch nicht.

Neun Jahre lang stand der Landgasthof „Zur Linde“ in der Alfterer Ortschaft Heidgen leer. In diesem seltenen Fall hatte die Pandemie positive Auswirkungen: Claudia Wolter-Bruch konnte als Schaustellerin kein Geld mehr verdienen. Stattdessen beschloss sie schon im Frühjahr 2020, neues Leben in die verlassene Wirtschaft zu bringen.

Neueröffnung kurz vor Lockdown im November 2020

Seit Mai 2020 pachtet Wolter-Bruch das Gebäude am Rand der Ortschaft. Wenige Meter weiter blickt man auf Wald und Wiesen und eine alte Linde. Diese hat dem Landgasthof ihren Namen gegeben, den die neue Pächterin auch nach der Übernahme nicht geändert hat. Noch bevor alle bürokratischen Hürden genommen waren, fing sie im Juni 2020 an, den Gasthof zu renovieren. Im September desselben Jahres konnte sie schließlich für Gäste öffnen.

„Wer schon mal da war, kommt nochmal wieder“

Obwohl die Neueröffnung auch bei den Menschen in der Umgebung weiterhin unbekannt bleibt, wie Wolter-Bruch findet, läuft der Betrieb langsam an. Am Wochenende kommen Spaziergänger und Fahrradausflügler in den Gasthof. An Feiertagen sei sie Gastgeberin für Familienfeiern und an den Wochentagen kommt eine Gruppe Männer aus dem Ort zum Stammtisch vorbei. Einige finden durch Zufall zum Gasthof und kehren seitdem immer wieder zurück: „Wer schon mal da war, kommt nochmal wieder“, freut sich Claudia Wolter-Bruch über die positive Resonanz.