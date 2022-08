Landschaftsplan für Alfter : Waldstreifen soll Naturschutzgebiete verbinden

Alfter Der Landschaftsplan beschäftigt die Politik in Alfter. Die Befürchtungen, das der Jakob-Wahlen-Park müsse schließen müsste, wurden nicht wahr. Diskutiert wurde stattdessen die Lage und die Bedeutung der Naturschutzgebiete rund um Alfter.

In einigen Bereichen schlug die Alfterer Verwaltung vor, Flächen temporär zu Landschaftsschutzgebieten zu erklären, etwa die Brachfläche Im Klostergarten, auf der ein Schulcampus entstehen soll – wenn sich Gemeinde und Träger einig werden. „Die Bauleitplanung ist schon sehr weit“, sagte Claudia Gerhardi, Leiterin des Fachbereichs regionale und nachhaltige Entwicklung. Sollten die Pläne doch scheitern, wäre der Bereich erstmal Landschaftsschutzgebiet, bis eine neue Entscheidung getroffen wurde. Das gäbe ein falsches Signal ab, kritisierte Frank Hebenstreit (CDU). Faktisch könne er dem nicht zustimmen. Am Ende einer längeren Diskussion zog die Verwaltung ihren Vorschlag erstmal zurück.

Die Freien Wähler hatten einen eigenen Antrag zur Abstimmung gebracht: Sie wollen im Waldgebiet zwischen Witterschlick und Buschhoven bestimmte Lebensräume, die als schützenswerte FFH-Bereiche markiert sind, möglichst arrondieren, also miteinander verbinden. Die liegen teils in Natur- und teils in Landschaftsschutzgebiet. „Landschaftsschutz reicht nicht“, war Bolko Graf von Schweinitz überzeugt, was viele Gegenstimmen hervorrief. Die Umwidmung eines Forstgebietes als Naturschutzgebiet würde für die Bewirtschafter wirtschaftliche Einbußen mit sich bringen, merkte Gerhardi an. Ortsnahe Bereiche müsse man herauslassen. Dafür brauche man auch die Zustimmung der Eigentümer, sagte Karl Julian Duensing (CDU).