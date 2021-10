Landtagswahl 2022 : CDU schickt Oliver Krauß ins Rennen

Rhein-Sieg-Kreis Oliver Krauß aus Alfter soll das Landtagsmandat im linksrheinischen Wahlkreis 27 für die CDU im kommenden Jahr verteidigen. Allerdings sieht der Wahlkreis anders aus als bei der Landtagswahl 2017.

Oliver Krauß soll es für die CDU wieder richten. Am Freitagabend nominierten die Mitglieder der CDU Rhein-Sieg sowie des Gemeindeverbands Weilerswist in der Aula der Heimerzheimer Georg-von-Boeselager-Schule den 52-jährigen Rechtsanwalt und Landtagsabgeordneten zum Kandidaten der Union im Wahlkreis 27 für die Landtagswahl im kommenden Jahr. Mit 78 Stimmen wurde er einstimmig gewählt. Krauß ist seit 2017 Inhaber des Direktmandats .

Wahlkreis neu zugeschnitten

Als Gastredner war NRW-Innenminister Herbert Reul nach Heimerzheim gekommen. Reul nannte es „ein tolles Signal“, dass die Veranstaltung in einem vom Hochwasser betroffenen Ort stattfand. Das zeige, dass die CDU die Folgen der Katastrophe mit Manpower angehe. Dass sich so viele Menschen beim Wiederaufbau engagieren, sei ein Wahnsinnssignal an die Gesellschaft. Diese sei besser als ihr Ruf, so Reul.