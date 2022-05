Landtagswahl in NRW : Oliver Krauß verteidigt das Direktmandat im Wahlkreis 27 souverän

Wahl in Meckenheim, Rheinbach und Swisttal : Die Landtagswahl im Zeichen der Flutkatastrophe Flutschäden und viele Briefwähler: An manchen Orten in Meckenheim, Rheinbach und Swisttal stand die Landtagswahl im Zeichen der Flutkatastrophe. Ein Besuch in Wahllokalen in der Voreifel.