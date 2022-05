Landtagswahl in NRW : Bildung ohne Gebühren

Rhein-Sieg-Kreis Die Bornheimerin Anna Peters will im Wahlkreis 27 für die SPD in den Landtag. Dafür steht sie.

Anna Peters, 1985 in Würselen geboren, lebt mit Ehemann und Kind in Bornheim-Ort. Schon während der Schulzeit und des Studiums hat sie nebenbei als Journalistin gearbeitet, seit 2014 ist sie selbstständig im Online-Marketing. Studiert hat sie Politikwissenschaft und Soziologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Zudem hat sie einen journalistischen Master in International Media Studies an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg beziehungsweise an der Uni Bonn sowie an der Deutschen-Welle-Akademie absolviert.