Landtagswahl in NRW : Fokus auf die Energie- und die Verkehrswende

Rhein-Sieg-Kreis Arnd Kuhn aus Bornheim bewirbt sich bei der Landtagswahl für die Grünen im Wahlkreis 27. Das sind seine Themen.

Arnd Kuhn, 64 Jahre und verheiratet, ist seit mehr als 17 Jahren Mitglied im Bornheimer Stadtrat und seit sechs Jahren Fraktionsvorsitzender der Grünen. Geboren in Erkelenz, hat er an der Uni Aachen Physik studiert und nach dem Diplom an der Universität Hamburg promoviert. Der Biophysiker arbeitet als Wissenschaftler im Forschungsbereich „Erde und Umwelt“ am Institut für Bio- und Geowissenschaften im Forschungszentrum Jülich.